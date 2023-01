यहां शिक्षक छुट्टी पर हो तो बंद हो जाता है स्कूल, कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने कही ये बात, देखें Video

Submitted by:

Kondagaon News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कावरा में स्कूलों की स्थिति काफी दयनीय है। यहां के स्कूल में महज एक ही टीचर तैनात है। इस एक शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल संचालित होता है।

Kondagaon News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कावरा में स्कूलों की स्थिति काफी दयनीय(condition of schools in Kavra is pathetic) है। यहां के स्कूल में महज एक ही टीचर तैनात है। इस एक शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल संचालित होता है। इसी समस्या के चलते आज मंगलवार को ग्रामीण कलेक्टर(Collector)से मिलने पहुंचे।