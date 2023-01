गवर्नमेंट फैक्ट्री में कार्यरत युवतियों ने स्टाफ पर लगाए गाली-गलौज सहित कई गंभीर आरोप, देखें Video

कोंडागांव
Published: Jan 16, 2023 01:01:49 pm

Serious allegations against staff: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित कोंडानार गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली ग्रामीण युवतियों ने स्टाफ पर गंभीर आरोप (serious allegations against staff) लगाए हैं। स्टाफ द्वारा गाली-गलौज करने और वादे के अनुसार मेहताना कम दिए जाने से परेशान युवतियां बड़ी संख्या में सोमवार की सुबह काम छोड़कर कलेक्टर से मिलने पहुंची है।