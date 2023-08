Train Alert : 10 घंटे लेट चल रही ये गाड़ियां, आने वाले दिनों में भी नहीं मिलेगी यात्रियों को राहत, देखें नाम

Submitted by:

Train Alert : कोयला ट्रांसपोर्ट जरुरी है, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है इससे आम लोगाें में आक्रोश बढना लाजिमी है। हर बार अलग-अलग वजहों से कभी ट्रेनें कैंसिल की जा रही है।

Suddenly smoke filled the coach of the train