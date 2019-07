कई राउंड की पूछताछ के बाद संदेही को क्लीन चीट, ढोंढ़ीपारा क्षेत्र के कुएं में मिली थी दो बच्चों की लाश

Death of two children : ढोढ़ीपारा इलाके के कुएं में डूबे दो बच्चों की मौत की जांच पुलिस ने लगभग पूरी कर ली है। कई रांउड की पूछताछ के संदेही को क्लीन चिट दे दिया है। बच्चों की मौत (Death of two children) का कारण पुलिस महज एक हादसा मान रही है।