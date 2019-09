काम करने वाली बाई के मोबाइल में मिला 100 अश्लील वीडियो, जब पति ने पूछा तो बताई ये बात

कोरबा. आजकल हर कोई शख्स सोशल मीडिया (Social Media crime) से जुडा है। इससे कुद हद तक हमारी लाइफ को आसान भी हो गई है। इनमें से कई ऐसे भी है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने घिनौने वारदात को अंजाम दे रहे हैं (Crime in korba)। एक ऐसा ही शर्मसार करने वाला ताजा (Crime in chhattisgarh) मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। यहां काम करने वाली बाई के मोबाइल में एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो और फोटो (Ashlil Video and Photo) मिले है। महिला ने जब अपने पति को ये बात बताई तो..

वाट्सएप ऑन करते ही आने लगे MMS

दरअसल ये मामला कोरबा जिले के महिला मानिकपुर चौकी से आई है। पुलिस ने बताया कि पीडि़ता महिला ने शिकायत की है कि अंजान शख्स ने उसके मोबाइल में करीब 24 घंटे के दौरान कई MMS और फोटो भेजे है। पीडि़ता हर दिन की तरह रात में खाना खाने के बाद इंटरनेट चालू (Whatsapp crime) करके वाट्सएप खोली तो मोबाइल में धड़ाधड़ अश्लील वीडियो और फोटो देख उसके होश उड़ गए। महिला ने तुरंत इसकी जानकारी अपने पति को दी। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। मोबाइल पर महिला को अश्लील फोटो भेजकर परेशान करने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

महिला करती है घरेलू काम

पुलिस ने बताया कि महिला मानिकपुर चौकी क्षेत्र में रहती है। वह घरेलू काम करती है। महिला स्मार्टफोन चलाती है और उसके मोबाइल पर वाट्सएप मैसेंजर है। उसने पुलिस को बताया कि 16 व 17 सितंबर को एक व्यक्ति द्वारा अपने नंबर से महिला की नंबर पर कई बार अश्लील फोटो भेटो भेजा गया। महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी।

मानिकपुर चौकी को सूचना दी गई। पुलिस ने फोटे भेजने वाले युवक के खिलाफ महिला को अपमानित करने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना महिला बेहद परेशान है।