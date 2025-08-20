प्यार में पागल हुई चाची की बेरहमी से हत्या, भतीजे ने पहले गला घोंटा फिर पत्थर से कुचल दिया सिर

Crime News: प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में दूर के भतीजे ने रिश्ते में लगने वाली चाची की गला घोंट दिया। सिर को पत्थर से कुचल दिया। हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कटघोरा थाना क्षेत्र के मानगुरु जंगल में सोमवार को एक महिला की लाश मिली। उसकी पहचान बांगो थाना क्षेत्र के गांव मानिकपुर डांघीआमा में रहने वाली नंद बाई उम्र 35 वर्ष से की गई।
पुलिस ने महिला के संबंध में जानकारी जुटाई। मालूम हुआ कि महिला रिश्ते में दूर के भतीजे सुरेन्द्र पोर्ते उम्र 20 के साथ रविवार को अपने मायके जाने के लिए निकली थी। लेकिन वह मायके नहीं पहुंची। पुलिस ने सुरेन्द्र को पकड़ लिया। उससे पूछताछ किया। सुरेन्द्र ने गला घोंटकर महिला की हत्या करना स्वीकार किया। पत्थर से सिर को कुचलना बताया। हत्या की वजह सुरेन्द्र ने प्रेम प्रसंग को बताया।
पुलिस के अनुसार पिछले दो साल से सुरेन्द्र और नंद बाई के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। उनके बीच शारीरिक संबंध भी एक से अधिक बार बने थे। परिवार सुरेन्द्र की शादी दूसरी लड़की से करना चाहता था। लेकिन नंद बाई इसके लिए तैयार नहीं थी। वह सुरेन्द्र को अपने साथ रखना चाहती थी। लेकिन सुरेन्द्र राजी नहीं हुआ। इसे लेकर कई दिनों से सुरेन्द्र और नंद बाई के बीच विवाद चल रहा था।
Crime News: रविवार को नंद बाई मायके जाने के लिए निकली। उसने सुरेन्द्र को मायके छोड़ने के लिए कहा। सुरेन्द्र नंद बाई को बाइक पर बैठाकर जटगा तुमान के पास स्थित एक गांव में नंद बाई को छोड़ने जा रहा था। लेकिन शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। सुरेन्द्र ने बाइक को मानगुरु की पहाड़ी ओर मोड़ दिया। वह नंद बाई को लेकर जंगल के बीच पहुंचा।
दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सुरेन्द्र ने नंद बाई की गला घोंट दिया। उसकी सांसे थम गई। तब पत्थर उठाकर सिर पर मारा। नंद बाई के शव को जंगल में छोड़कर घर चला गया। सोमवार को जंगल में शव मिलने पर हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया।