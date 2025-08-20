प्यार में पागल हुई चाची की बेरहमी से हत्या, भतीजे ने पहले गला घोंटा फिर पत्थर से कुचल दिया सिर

Crime News: प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में दूर के भतीजे ने रिश्ते में लगने वाली चाची की गला घोंट दिया। सिर को पत्थर से कुचल दिया। हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कटघोरा थाना क्षेत्र के मानगुरु जंगल में सोमवार को एक महिला की लाश मिली। उसकी पहचान बांगो थाना क्षेत्र के गांव मानिकपुर डांघीआमा में रहने वाली नंद बाई उम्र 35 वर्ष से की गई।