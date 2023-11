एक माह के भीतर दूसरी बार डी-रेल हुई मालगाड़ी, लदान बाधित होने से नुकसान

कोरबा-गेवरारोड रेलखंड के कोल साइडिंग पर एक माह में दूसरी बार मालगाड़ी के डी-रेल की घटना हुई है। दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर अफसर गंभीर नहीं हैं। रेल लाइन की सफाई में लापरवाही बरती जा रही है। इससे एसईसीएल व रेलवे प्रबंधन को नुकसान हो रहा है।

Goods train de-railed for the second time within a month, loss due to disruption in loading