उद्योगों को प्रभारी मंत्री की दो टूक, सडक़ बनवाओ नहीं तो एक ढेला कोयला नहीं निकालने देंगे

कोरबा. प्रभारी मंत्री(Minister in charge) ने समीक्षा बैठक में एसईसीएल को दो टूक कहा कि हर हाल में सडक़ बनानी होगी। अगर सडक़ नहीं बनाई गई तो कोयला निकालने नहीं दिया जाएगा। यहां तक की किसी भी कार्य के लिए प्रशासन सहयोग भी नहीं करेगा। प्रभारी मंत्री के साथ राजस्व मंत्री ने भी प्रबंधन ने कड़ी चेतावनी दी।

जिले के प्रभारी मंत्री(Minister in charge) बनने के बाद डॉ प्रेमसाय टेकाम ने शनिवार को बैठक ली। बैठक में प्रमुख तौर पर दो बड़े मुद्दो पर समीक्षा की गई। मंत्री ने जिले की खराब सडक़ों को लेकर अधिकारियों से सवाल किया। जिसपर बताया गया कि कई प्रमुख सडक़े प्रस्तावित है। इसके लिए एसईसीएल व एनटीपीसी को सख्त चेतावनी दी गई कि सडक़ निर्माण के फंड देना ही होगा। यहां तक की इसके लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई। इसके आलावी पीडब्लूडी, एनएच के अधिकारियों को भी खराब सडक़ के लिए मंत्री ने घेरा। मंत्री ने कहा कि आखिर खराब सडक़ों की मरम्मत कराने में विलंब क्यों किया जा रहा है।

इसके बाद खनिज न्यास को लेकर प्रभारी मंत्री(Minister in charge) ने समीक्षा की। मंत्री ने बैठक में स्पष्ट कर दिया कि अब डीएमएफ से बिल्डिंगे नहीं बनेगी। अब सिर्फ रोजगारमूलक, जरूरतमंद लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाने, स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर पर सुधार के लिए ही खर्च होगा। मंत्री ने डॉक्टरों की कमी की जानकारी पूछी। ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र जहां डॉक्टरों की अधिक कमी है। शिक्षक के पद खाली है। इसकी भर्ती की स्वीकृति प्रभारी मंत्री ने दी। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उतरकर काम करें।

इसी तरह राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी स्वीकृत व प्रस्तावित किए गए कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षक व डॉक्टरों की भर्ती जल्द करने को कहा। एसईसीएल व एनटीपीसी के अधिकारियों को सडक़ के लिए जल्द स्वीकृति कराकर काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए। एनएच के अधिकारियों को सडक़ मरम्मत के निर्देश दिए गए।

इनकी स्वीकृति प्रभारी मंत्री ने दी

- हर ब्लॉक मेंं 2-2 चलित अस्पताल की स्वीकृति, हर हॉट बाजार में पहुंचेगी टीम।

- 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण।

- जिले में 45 फीसदी कुपोषित महिलाओं व बालिकाओं को अतिरिक्त आहार दिया जाएगा।

- ऐसे अस्पताल जहां डॉक्टरों की सबसे अधिक कमी, उन जगहों पर भर्ती होगी।

- शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की भर्ती और विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा।

डीएमएफ घोटाले पर राजस्व मंत्री जयसिंह बोले अभी प्यादे निपटे हैं, वजीर बाकी है

स्याहीमुड़ी एजुकेशन हब में प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमसाय टेकाम और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह ने मीडिया के सवालों पर कहा कि डीएमएफ में घोटाले करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। अभी सिर्फ प्यादे निपटे हैं, वजीर बाकी है। नोडल अधिकारी पूर्व श्रीकांत दुबे पर गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद सस्पेंड किया गया। दुबे सिर्फ एक कड़ी था। उसके ऊपर तत्कालिन वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुछ लोगों के संरक्षण में ये घोटाले किए गए। किस अधिकारी के हस्ताक्षर से कार्य किए गए। बिना स्वीकृति के काम कराए गए। आने वाला समय बताएगा उन बड़े अधिकारियों का हश्र क्या होता है। बहुत जल्द जांच का दायरा बढ़ेगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई घोटालेबाजों पर होगी।

भैंसमा कॉलेज का नाम अब पूर्व उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल के नाम पर होगा

भैंसमा कॉलेज का नाम अब पूर्व उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के नाम पर होगा। प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमसाय टेकाम ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दी। बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी करने के बाद कॉलेज का नया नामकरण होगा।

