लोको पायलटों ने रेल चक्काजाम करने दी चेतावनी, इस वजह से आक्रोशित हैं कर्मी, पढि़ए क्या है इनकी मांगें...

Rail workers on strike : रेलवे कर्मी (Rail workers on strike) अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भूख हड़ताल (Hunger Strike) पर डटे रहे। सरकार द्वारा रेलवे को निजीकरण व निगमीकरण किए जाने से लोको पायलटों (Loco pilots) में आक्रोश है। मांगे पूरी नहीं होने पर 17 जुलाई को सेंट्रल वर्किंग कमेटी के निर्णय पर रेल चक्काजाम की चेतावनी दी है। (Korba Rail Workers On Strike)