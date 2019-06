नई सडक़ों के लिए अब एनटीपीसी व एसईसीएल का सहयोग सहयोगत्मक: मंत्री जयसिंह अग्रवाल

कोरबा. नई सडक़ों के लिए एनटीपीसी व एसईसीएल(NTPC and SECL) दोनों का सहयोग पिछले कई साल से सहयोगत्मक नहीं था। लेकिन अब दोनों ही प्रबंधन(Management) इन सडक़ों के लिए तेजी से प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दो से तीन माह में सडक़ों(road) का काम शुरू कर लिया जाए।

उक्त बातें राजस्व व जिले के प्रभारी मंत्री(Minister in charge of revenue and district) जयसिंह अग्रवाल ने तिलक भवन में आयोजित प्रेसवार्ता(Press conference) के दौरान कही। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित सडक़ें((road) दर्री से गोपालपुर, सर्वमंगलानगर से इमलीछापर, तरदा व सीतामणी से बरबसपुर तक के लिए सडक़ बननी है। इस सडक़ के लिए एसईसीएल व एनटीपीसी दोनों को फंड(Fund) देना है। दोनों ही प्रबंधन ने प्रारंभिक स्तर पर हामी दे दी है। मामला मुख्यालय स्तर पर है। एक से दो माह के बीच इन सडक़ों पर काम शुरू हो जाएगा। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सरकार की छह माह की उपलब्धि भी बताईं। मंत्री ने बताया कि चुनाव(Election) से पहले सरकार ने जितनी भे घोषणा किए गए थे उसमें 18 पर काम शुरू हो चुका है। कई अमल में भी आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव(Lok Sabha Elections) के आचार संहिता लगने के बाद अब जाकर सरकार को काम करने के लिए समय मिला है। इसलिए हर विभाग में अब काम किया जा रहा है। मंत्री ने कोलवाशरी की जांच को लेकर कहा कि ऐसी कार्रवाई(Action) पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी हुई है। अगर कहीं कोई गलत हो रहा होगा तो निश्वित तौर पर कार्रवाई होगी। शहर में लचर बिजली व्यवस्था(power system) पर मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द केबल बिछाना प्रस्तावित है। १५ साल से भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को और भी बद्तर कर दिया गया था। मंत्री के साथ जिला अध्यक्ष शहर राजकिशोर प्रसाद, प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल सहित अन्य उपस्थित थे।

राजस्व विभाग में होगी 5 सौ पदों पर भर्ती

मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग(Revenue Department) की समीक्षा संभाग स्तर पर की जा रही है। विभाग में सेटअप के अनुरूप पद नहीं होने की वजह से काम में देरी हो रही है। सेटअप की तुलना में आधा ही स्टॉफ है। 5 सौ पदों पर बहुत जल्द भर्ती शुरू होगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। सभी संभाग में राजस्व मामलों(Revenue matters) को दो माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अवैध शराब बेचा जा रहा था ढाबा में, कार्रवाई से क्यों तिलमिला रहे भाजपाई

इमलीडुग्गु पर अतिक्रमण पर बने ढाबा पर कार्रवाई को लेकर भाजपा के बदलापूर के आरोप(BJP's allegations against Badlapur) पर मंत्री ने कहा कि वहां अवैध तौर पर भाजपा कार्यकर्ता(BJP workers) ढाबा चलाकर शराब(alcohol) बेचने का काम कर रहा था। उसके समीप एक गार्डन है जहां शाम को बच्चे व महिलाएं होती हैं। शिकायत(complaint) के आधार पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में इस कार्रवाई से भाजपाईयों को परेशानी(Trouble with the BJP) क्यों हो रही है। भाजपा शासनकाल में इस तरह का अवैध कारोबार को पनाह दी गई थी लेकिन अब सख्त कार्रवाई होगी।

खरीदे कोई भी, वंदना प्लांट शुरू हो इसका स्वागत

राजस्व मंत्री(Revenue Minister) जयसिंह अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब पर कहा कि वंदना प्लांट(Vandana Plant) को कोई भी खरीदे। प्लांट शुरू हो हम इसका स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि दो दिन पहले दो बड़े उद्योगपति छुरी स्थित प्लांट पहुंचे थे। इसके बाद से इस संंयंत्र के शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि संयंत्र अगर शुरू होता है रोजगार(Employment) मिलेगा। क्षेत्र का विकास होगा।