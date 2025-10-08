Road Accident: पिकनिक स्पॉट में बोलेरो लुढ़कने से 5 घायल, परिवार में मची अफरा-तफरी

Road Accident: इसके पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते, बोलेरो ने पांच लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। जब तक बोलेरो संभली, पांच लोग इसकी चपेट में आ गए थे। घायलों को बालको के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि बोलेरो हैंड ब्रेक नहीं लगा था, जिससे गाड़ी लुढ़क गई।