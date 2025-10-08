Road Accident: पिकनिक स्पॉट में बोलेरो लुढ़कने से 5 घायल, परिवार में मची अफरा-तफरी

Road Accident (Photo source- Patrika)
Road Accident: पिकनिक स्पॉट सतरेंगा में मंगलवार की शाम एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इसमें पांच लोग घायल हो गए। इसमें महिलाएं और युवतियां शामिल हैं। दुर्घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। एक परिवार के सदस्य पिकनिक मनाने के लिए सतरेंगा गए थे। शाम को सभी खाना खा रहे थे, इसी उनसे कुछ मीटर की दूर पर खड़ी बोलेरो लुढ़कने लगी।
Road Accident: इसके पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते, बोलेरो ने पांच लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। जब तक बोलेरो संभली, पांच लोग इसकी चपेट में आ गए थे। घायलों को बालको के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि बोलेरो हैंड ब्रेक नहीं लगा था, जिससे गाड़ी लुढ़क गई।
