25 मासूम स्कूली बच्चों को वैन में बिठाकर मौत का खुलेआम तांडव करता रहा चालक, आधा दर्जन अन्य वाहन चालकों को भी आई चोटें

जांजगीर-चांपा। शहर की एक स्कूली वैन (school van accident) के चालक ने गुरुवार की सुबह 8 बजे मदहोशी की हालत में 25 बच्चों को वैन में बिठाकर मौत का तांडव करता रहा (drunk school van driver) । उसने न केवल अपनी ही स्कूली वैन को टक्कर मारी बल्कि रास्ते में जो भी आया उसे टक्कर मारते हुए अपना शिकार बनाता रहा। इधर वैन में तकरीबन 24-25 बच्चे चीख पुकार करते रहे (children screaming of fear) । लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में जगनी सेलिब्रेशन के सामने एक स्कूली वैन को टक्कर मारकर बड़ी मुश्किल रुकी। स्कूल संचालक को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और दूसरी वैन में बच्चों को बिठाकर स्कूल तक छोड़ा। इस दौरान सड़क में चल रहे तकरीबन आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों (children and people injured in accident) को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन की हालत गंभीर होने से उन्हें सिम्स रेफर किया गया है।

घटना की सूचना मिलने के एक घंटे बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची (police crime scene) और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के मुताबिक शहर के लोटस पब्लिक स्कूल की वैन गुरुवार की सुबह बच्चों को लेने शहर की गलियों में निकली थी। पूरे शहर के तकरीबन 25 बच्चों को लेकर वैन का चालक बाइपास की ओर आया। इस दौरान उसे न जाने उसके मन में कौन सी भूत सवार हो गया वह वैन को लहराते हुए सड़क में जो भी आया अपना शिकार बनाते जा रहा है। वह दूध लेकर निकले बाइक चालक तो स्कूली जाने निकली शिक्षिका को अपनी चपेट में लेता चला गया।

इस दौरान तकरीबन छह से सात लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद अंत में वह जगनी सेलिब्रेशन के सामने अपने ही स्कूली वैन को टक्कर मारते हुए घुस गया। इससे स्कूली वैन एक किराना दुकान में जा घुसी। दुर्घटनाकारित वैन में केवल एक बच्चा शवार था। वहीं दुर्घटनाकारित वैन का चालक वैन में ही चिपक गया। उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसी तरह सड़क में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को डायल 112 में बिठाकर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

स्कूली वैन के चालक ने चार से पांच लोगों को अपनी चपेट में लेकर दुर्घटनाग्रस्त किया है। उसे गिरफ्तार किया गया है। मामले की रिपोर्ट पर चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।

-नवीन पटेल, सब इंस्पेक्टर

