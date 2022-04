पांच हजार करोड़ की लागत से तीन सड़क परियोजना, उरगा में तीनों का जंक्शन

कोरबा. गुरुवार को जिले की पांच हजार करोड़ की लागत से बनने वाली तीन नेशनल हाइवे परियोजनाओं का रायपुर में केेन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री और सीएम ने शिलान्यास किया। इन तीनों ही परियोजनाओं की सड़क उरगा में आपस में जुड़ेगी। आने वाले दो वर्षों में उरगा नेशनल हाइवे के मुख्य जंक्शन की तरह हो जाएगा।

रायपुर से धनबाद तक भारतमाला परियोजना के तहत इकोनॉमिक कॉरीडोर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए बिलासपुर से उरगा और उरगा से हाटी-धर्मजयगढ़ होते हुए पत्थलगांव तक की सड़क फोरलेन बनेगी। सड़क सिर्फ फोरलेन ना बनाते हुए रूट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दूरी भी कम से कम हो। वर्तमान में उरगा से पत्थलगांव की दूरी करीब सौ किलोमीटर है। इस कॉरीडोर के तहत दूरी कम करते हुए 87.55 किमी किया जाएगा। पत्थलगांव से जशपुर होते हुए धनबाद तक फोरलेन सड़क का काम आधा हो भी चुका है। इसी तरह बहुप्रतिक्षित सड़क कोरबा से चांपा 38.20 किमी फोरलेन सड़क जिसका काम शुरु हो चुका है। इन तीनों ही प्रमुख मार्गों का निर्माण आगामी दो वर्षों में पूरा करने का टार्गेट रखा गया है।

