कोल खदान में टीपर से कुचलकर मारा गया श्रमिक निकला नाबालिग! आधार कार्ड पर दो-दो जन्म तिथि

Incident: पहले आधार कार्ड (Aadhar card) में उम्र है 17 साल जबकि दूसरे पर 21 साल, परिवार वालों ने बयान में पुलिस (Police) को उसकी उम्र 19 साल बताई है, पुलिस कर रही मामले की जांच

कोरबा. Incident: कुसमुंडा खदान में टीपर की चपेट में आकर मारे गए श्रमिक की उम्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। श्रमिक के आधार कार्ड पर दो-दो जन्म तिथि (Two birth date) अंकित है। एक आधार कार्ड के अनुसार मारे गए श्रमिक की उम्र 17 साल है। जबकि दूसरे कार्ड के अनुसार 21 साल है। इस बीच पुलिस ने परिवार के बयान के आधार पर बताया गया है कि मृतक की उम्र लगभग 19 साल है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर श्रमिक की वास्तविक उम्र (Actual age) क्या है। दरअसल मृतक टीपर के नीचे लेटकर वाहन की मरम्मत कर रहा था, इसी दौरान ड्राइवर ने वाहन स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया था। इससे पहिए से कुचलकर उसकी मौत हो गई थी।

Labour who death by crushed from tipper