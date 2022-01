पहले अवैध रेत खनन-परिवहन पर जिन अफसरों के बंधे थे हाथ, सीएम का आदेश मिलते ही शुरु की ताबड़तोड़ कार्रवाई

Action on Illegal Mining: 85 ट्रैक्टर डंप रेत जब्त, मुख्यमंत्री (CM Bhupesh Baghel) का आदेश मिलने के बाद प्रशासनिक व पुलिस ऑफिसर (Administrative and police officers) हुए सक्रिय, पहले जनता व विपक्षी नेता (Leaders of opposition) शिकायत करते-करते थक चुके थे लेकिन कार्रवाई करना नहीं समझते थे मुनासिब, पिछले 2 दिन से फील्ड पर दिख रहे वही अफसर

कोरीया Published: January 30, 2022 06:40:09 pm

बैकुंठपुर. Action on Illegal mining: जिले में वही ऑफिसर, वही अवैध खनन स्थल, वही अवैध परिवहन करने वाली गाडिय़ां हैं लेकिन कार्रवाई करने में सबके हाथ-पांव बंधे हुए थे। वर्षों बाद अवैध खनन-परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरु की गई है। हर जिले में प्रशासन व पुलिस की टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कोरिया जिले में भी पिछले 2 दिन में जहां आधा दर्जन से अधिक गाडिय़ां पकड़ी गई हैं वहीं अवैध रूप से स्टॉक कर रखा गया करीब 85 ट्रैक्टर रेत जब्त (Sand seized) किया गया है। कार्रवाई से खनिज तस्करों (Sand smugglers) में हड़कंप मचा हुआ है। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई सीएम के निर्देश पर की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अवैध रेत खनन व परिवहन की शिकायत मिली तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से कलक्टर व एसपी जिम्मेदार होंगे।

SDM seized tractors



मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सख्ती के बाद अवैध रेत, मुरुम खनन करने वालों के खिलाफ तोबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर एसडीएम के नेतृत्व में 3 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी और 85 ट्रैक्टर अनुमानित अवैध भंडारित रेत की जब्त किया गया है। जिले में अवैध परिवहन एवं उत्खनन के मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

शुक्रवार को 6 वाहन और शनिवार को अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं खनिज विभाग द्वारा तहसील बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यहां रेत के 2 वाहन, मिट्टी-ईंट के 3 वाहन, गिट्टी के 1 वाहन सहित कुल 6 वाहनों को अवैध परिवहन करते पकड़ा गया। वाहनों को जब्त कर थाना चरचा, नागपुर और मनेन्द्रगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया है।

एसडीएम ने की कार्रवाई

बैकुंठपुर एसडीएम (Baikunthpur SDM) द्वारा ग्राम चिल्का में 2 ट्रैक्टर एवं 1 जेसीबी मुरुम अवैध खनन करते पाए जाने पर जब्त किया गया है। ग्राम चिल्का में भूस्वामी आनन्द सिंह की भूमि पर ठेकेदार अशोक जायसवाल द्वारा बिना रॉयल्टी पेपर एवं भंडारण की अनुमति के अवैध रूप भंडारित से 85 ट्रैक्टर रेत जब्त किए गए हैं। साथ ही 1 ट्रैक्टर रेत तहसील खडग़वां के ग्राम गढ़तर से ग्राम चिल्का लाते पकड़ा गया।

