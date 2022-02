शादी अटेंड करने के बाद बेटी को गया था परीक्षा दिलाने, लौटा तो हैरान करने वाला था घर का नजारा

Big Theft: 2 आरोपी रायपुर व जबलपुर से गिरफ्तार, पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवकों के रहन-सहन में आया है काफी बदलाव, रुपए भी कर रहे थे खर्च, शक पर दोनों को अलग-अलग शहरों से हिरासत (Police custody) में लेकर की गई पूछताछ तो अपराध (Crime) करना कर लिया स्वीकार, दोनों को भेजा गया जेल

मनेंद्रगढ़. Big Theft: सूने मकान में 7 लाख से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने रायपुर व जबलपुर से गिरफ्तार किया है। कोरिया एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रेसवार्ता में बताया कि जितेन्द्र कुमार शाह ने थाना मनेन्द्रगढ़ अपराध कराते हुए बताया था कि 27 नवंबर को घर में शादी व 29 नवंबर को पुत्री रूपा की परीक्षा दिलाने इलाहाबाद (Allahabad) चला गया था। घर की देखरेख करने मुंशी राजेन्द्र प्रसाद को बोला था। इस दौरान 4 दिसंबर सुबह 7 बजे लौटकर देखा कि घर का दरवाजा एवं आलमारी का लॉकर टूटा और सामान बिखरा हुआ है। आलमारी में रखे करीब 7 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर व नकदी रकम को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया है। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।

Seized gold and silver jwellery,Seized gold and silver jwellery,Seized gold and silver jwellery