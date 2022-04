छत्तीसगढ़ के इस जगह पर क्रैश हुआ था एयरक्रॉफ्ट, 2 ब्रिटिश सैन्य अफसरों की हुई थी मौत, 54 साल बाद चला पता तो...

British Aircraft Crash: आजादी से पहले क्रैश हुए ब्रिटिश एयरक्रॉफ्ट का पता अंग्रेजों को 54 साल बाद चला, सैन्य अफसरों के परिजन ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) आकर उनकी याद में स्कूल में बनवाया था अतिरिक्त कमरा, हवाईडोंगरी कुंवारपुर में छोटी सी पहाड़ी है जिसे कोई नहीं जानता लेकिन ब्रिटिश अफसर (British Officers) जानते हैं

बैकुंठपुर. British Aircraft Crash: कोरिया के वनांचल तहसील भरतपुर के ग्राम पंचायत कुंवारपुर की छोटा पहाड़ी हवाईडोंगरी, जिसे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन (British High Commission) के अफसर जानते-पहचानते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2001 में कुंवारपुर में दोनों ब्रिटिश सैन्य अफसरों की याद में उनके परिजनों द्वारा बकायदा स्कूल में एक कक्ष का निर्माण कराया गया है। देखरेख के अभाव में अब यह कमरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहीं एयरक्रॉफ्ट के मलबा अभी भी इस गांव के एक व्यक्ति के घर सुरक्षित रखा हुआ है।

