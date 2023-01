जेसीबी मशीन से खुदाई कर निकाली 19 बोरी दवाइयां, अफसरों का कहना- जमीन में दबी हैं और दवाइयां

Submitted by:

Expiry medicines: स्वास्थ्य विभाग (Health department) का मामला, 2 दिन से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही खुदाई, बदबू के बीच खुदाई कराने से अधिकारी भी परेशान

Medicines out under the land