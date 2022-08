मंत्रालय में नौकरी लगवा दूंगा कहकर महिला का जीता भरोसा, 3.50 लाख रुपए लेकर 3 बार ले गया मंत्रालय और...

Fraud in the name of job: महिला के घर युवक का था आना-जाना, पहचान बढ़ाकर युवक ने कहा था कि उसकी मंत्रालय (Chhattisgarh Ministry) में अच्छी पहचान है सिर्फ रुपए की व्यवस्था कर लो, युवक ने महिला से एक फॉर्म भी भरवाया और ले गया मंत्रालय

कोरीया Published: August 21, 2022

बैकुंठपुर. Fraud in the name of Job: नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बेरोजगार युवा भी ऐसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंसकर अपने माता-पिता की गाढ़ी पूंजी लुटा देते है। बाद में पता चलता है कि जिसने नौकरी लगवाने का झांसा दिया वह या तो रुपए लेकर फरार हो गया है या रुपए लौटाने में आनाकानी कर रहा है। ऐसा ही एक मामला कोरिया जिले के चिरमिरी से सामने आया है। यहां एक महिला का भरोसा जीतकर युवक ने मंत्रालय (Chhattisgarh Ministry) में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। महिला से उसने 3 लाख 50 हजार रुपए भी ले लिए। हालांकि वह 2-3 बार महिला को मंत्रालय भी ले गया लेकिन नौकरी नहीं लगी। 1 साल का समय बीत जाने के बाद वह अब रुपए भी वापस नहीं कर रहा है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Fraud



कोरिया जिले के चिरमिरी निवासी रीता सिंह ने नौकरी लगवाने के नाम पर ३.५० लाख ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया है। उसने पुलिस को बताया कि वह बारहवीं तक पढ़ी-लिखी है और नौकरी की तलाश में थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। एक वर्ष पूर्व रवि गुप्ता मेरे घर में आना- जाना करता था। उसने कहा कि 3 लाख 50 हजार रुपए की व्यवस्था करो तुम्हारी नौकरी रायपुर मंत्रालय में लगवा दूंगा। आरोपी रवि गुप्ता पिता भरत प्रसाद गुप्ता निवासी छोटी बाजार चिरमिरी की बातों का भरोसा कर 12 मार्च को 30 हजार रुपए बैंक के माध्यम से उसके खाता नंबर 50100160285928 में मेरे एकाउंट एवं पति के एकाउंट से ऑनलाइन एवं 30 हजार रुपए नकद सहित कुल 3 लाख 50 हजार रुपए दी। यह भी पढ़ें

फॉर्म भरवाकर ले गया था मंत्रालय

महिला ने बताया कि रुपए लेने के बाद आरोपी ने उससे एक फार्म भराया और 2 से 3 तीन बार रायपुर मंत्रालय भी ले गया। करीब 1 वर्ष बीतने के बाद रवि से पूछने पर बहाना बनाने लगा। महिला ने बताया कि रुपए लेने के बाद आरोपी ने उससे एक फार्म भराया और 2 से 3 तीन बार रायपुर मंत्रालय भी ले गया। करीब 1 वर्ष बीतने के बाद रवि से पूछने पर बहाना बनाने लगा। मामले में सीएसपी चिरमिरी को शिकायत करने पर समझौता कराकर किस्त में पैसे लौटाने को बोला था। साथ ही 10 अगस्त 2021 से अब तक कुल 17 हजार रुपए वापस किया है। शेष 3 लाख 33 हजार रुपए नहीं लौटाया है। पढ़ना जारी रखे

