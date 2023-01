बार-बार पत्र लिखकर त्रस्त हो चुके निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कहा- 27 जनवरी को करूंगा आत्मदाह

Warn to Self immolation: लोगों की मूलभूत समस्या सडक़, बिजली व पानी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने निगम प्रशासन को कई बार पत्राचार के माध्यम से कराया है अवगत लेकिन समस्याएं दूर करने नहीं की जा रही है पहल, इससे क्षुब्ध होकर नेता प्रतिपक्ष ने उठाया ये कदम

चिरमिरी पोड़ी. Warn to self immolation: वार्ड के लोगों की मूलभूत समस्याएं दूर करने की ओर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष द्वारा इसे लेकर कई बार निगम से पत्राचार किया गया लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। समस्याएं जस की तस हैं। इधर वार्डवासी उक्त समस्याओं को दूर करने पार्षद व नेता प्रतिपक्ष से मिन्नतें कर रहे हैं। बार-बार पत्राचार के बावजूद काम नहीं होने से क्षुब्ध होकर नेता प्रतिपक्ष ने 27 जनवरी को निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह की चेतावनी (Warn to self immolation) दी है।