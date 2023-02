पीएमजीएसवाई का प्यून 2-2 लाख रुपए लेकर कलेक्टोरेट में बांट रहा था नौकरी, गया जेल

कोरीयाPublished: Feb 10, 2023 08:08:11 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

Swindle in the name of job: कलेक्टोरेट में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से प्यून ने की थी धोखाधड़ी, 6 युवाओं ने 2-2 लाख रुपए लेने का लगाया आरोप, नौकरी नहीं लगने पर रुपए वापसी का 8 लाख रुपए का दिया था चेक, रुपए निकालने पहुंचे युवा तो बाउंस हो गया था चेक

Peon arrested in fraud case

मनेंद्रगढ़. Swindle in the name of job: कलेक्टोरेट में नौकरी लगाने के नाम पर पीएमजीएसवाई दफ्तर के प्यून ने बेरोजगार युवाओं से 2-2 लाख रुपए लिए थे। उसने युवाओं को देने मंत्रालय व कलेक्टर के हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र भी बनवाया था। बेरोजगारों को झांसे में लेने उसने उन्हें 4-4 लाख रुपए का चेक भी दिया था। उसने कहा था कि यदि नौकरी नहीं लगी तो वे चेक के माध्यम से रुपए निकाल सकते हैं। 6 युवाओं से उसने ठगी की थी। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने ठगी की रिपोर्ट पर आरोपी प्यून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।