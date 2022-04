विधायक ने बोर्ड पर लिखा पूर्व राष्ट्रपति का नाम, पूर्व विधायक बोले- धन्य है आपकी शिक्षा-दीक्षा, आप फिर स्कूल जाइए

Political Issue: कांग्रेस विधायक (Congress MLA) अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे, इस दौरान उन्होंने मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया, यहां उन्होंने छात्र-छात्राओं के सामने मिसाइल मैन के नाम से विख्यात दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति (Former President|) का नाम बोर्ड पर लिखा था, भाजपा के पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया (Social Media) पर की टिप्पणी

बैकुंठपुर. Political Issue: कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉ. विनय जायसवाल (Manendragarh MLA) 30 मार्च को खडग़वां ब्लॉक में भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान वे लकड़ापारा मिडिल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने छात्र-छात्राओं से कुछ सवाल किए। इसी बीच उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति स्व. Dr. एपीजे अब्दुल कलाम (Former President Dr. APJ Abdul Kalam) का नाम बोर्ड पर लिखकर बताया। विधायक ने एपीजे की जगह ‘एपीजी’ लिखा था। उनके द्वारा बोर्ड पर लिखा गया पूर्व राष्ट्रपति का यह नाम फोटो सहित किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर क्या था मनेंद्रगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने उक्त फोटो पर कमेंट्स करते हुए अपने फेसबुक पर शेयर कर दिया।

MLA wrote wrong name of former Minister on black board