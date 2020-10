रेलवे में नौकरी लगवा दूंगी, मेरी पहुंच ऊपर तक है कहकर महिला ने की 4 लाख 15 हजार की ठग

बैकुंठपुर/चिरमिरी. रेलवे में नौकरी (Railway job) लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं ने महिला ने 4 लाख 15 हजार रुपए की ठगी की। युवाओं ने महिला को वर्ष 2012 में ही रुपए दिए थे लेकिन न नौकरी लगी और न रुपए वापस मिले।

रुपए मांगने पर महिला टालमटोल कर रही थी। ठगे (Swindle) जाने का अहसास होने पर युवाओं ने महिला के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज कराई। पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है।



जशपुर जिले के ग्राम बासेन निवासी प्रवीण चंदन कुजूर ने चिरमिरी पुलिस को बताया कि वह अम्बिकापुर में प्राइवेट जॉब करता है। वर्ष 2012 में मुक्ति लकड़ा के देवर सेंटो लकड़ा से ग्राम सरहापानी कांसाबेल में उसकी मुलाकात हुई थी।

इस दौरान सेंटो ने कहा कि कोई रेलवे (Railway) में नौकरी करना चाहता है तो बताना, मेरी भाभी मुक्ति लकड़ा की पहुंच रेलवे विभाग में है। फिर मेरी उसकी भाभी मुक्ति से मोबाइल नंबर 8965829707 पर बात हुई तो उसने गोदरीपारा चिरमिरी में आकर मुलाकात करने की बात कही थी।

2 अक्टूबर 2012 को चिरमिरी उनके घर आकर 30 हजार रुपए नकद दिया था। उस समय सर्वेसमीन भी मौजूद था। चिरमिरी से लौटने के बाद मुक्ति ने और पैसा जमा करने कहा था। किसी कारणवश चिरमिरी नहीं जा सकने पर मुक्ति ने अपने बेटा अभय लकड़ा को अंबिकापुर मेरे किराए के मकान में भेजा था।

20 अक्टूबर २012 को सौरभ तिग्गा, इसदीप कुजूर के सामने अभय के हाथों में मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। इसके अतिरिक्त आरोपी मुक्ति के स्टेट बैंक (State bank) खाता में 9 दिसंबर 2012 को 25 हजार रुपए एवं 10 दिसंबर 2020 को 10 हजार 200 रुपए जमा किया था। मामले में चिरमिरी पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

नौकरी लगने की गलत सूचना देकर जगह-जगह दौड़ाया

पीडि़त युवक ने चिरमिरी पुलिस को बताया कि आरोपी मुक्ति लकड़ा द्वारा नौकरी लगने की बात कहने पर लखनउ, पुरी, कोटा, गोरखपुर सहित दर्जनभर बड़े शहर की दौड़ लगवाई गई, लेकिन जगह-जगह व्यर्थ में जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पैसा वापस मांगने पर आज-कल दंूगी कहकर टालमटोल कर रही है।

धोखाधड़ी कर नौकरी (Swindle in the name of job0 लगाने के नाम पर पैसा ठगी किए 7 वर्ष बीत गए हैं किन्तु नौकरी नहीं लगी है। आरोपी मुक्ति लकड़ा द्वारा मेरे एवं विकास से 2 लाख, सर्वेसमीन से 15000 रुपए, संजय तिग्गा से नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख की धोखाधड़ी की गई है।