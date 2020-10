3 लाख रुपए लेकर कलक्टर ऑफिस में नौकरी का पकड़ा दिया फर्जी ज्वानिंग लेटर, आरोपी 4 साल बाद रायपुर से गिरफ्तार

चिरमिरी. एक युवक से 3 लाख रुपए लेकर कलक्टर कार्यालय में नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान करने का मामला सामने आया है। जब युवक नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है और यहां भर्ती के लिए कोई विज्ञापन भी नहीं दिया गया है।

इसके बाद युवक ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को 4 साल बाद रायपुर से गिरफ्तार किया है।

Read More: आरक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से 1 लाख 90 हजार की ठगी, कहा था- मेरी पुलिस ऑफिसरों से अच्छी जमती है



जशपुर जिले के पत्थलगांव निवासी विकास गुप्ता ने वर्ष 2016 में कोरिया कॉलरी निवासी कमल साय एवं उसके भतीजे को कोरबा कलेक्टर कार्यालय में भृत्य (Peon) की नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए थे। उसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया था। कमलसाय नियुक्ति पत्र लेकर कोरबा कलक्टर कार्यालय ज्वाइनिंग करने पहुंचा था।

तब नियुक्ति पत्र फर्जी होने की जानकारी मिली। मामले में कमलसाय एवं पंचराम ने कोरिया पुलिस चौकी में अपराध पंजीबद्ध कराया था।

पुलिस ने आरोपी विकास गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुटी थी। मामले में मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आरोपी को रायपुर धरसीवां से गिरफ्तार कर चिरमिरी लाया गया है।

Read More: रेलवे में नौकरी लगवा दूंगी, मेरी पहुंच ऊपर तक है कहकर महिला ने की 4 लाख 15 हजार की ठगी



25-30 लाख रुपए ठगी की बात आ रही सामने

कोरिया कॉलरी में ऐसी चर्चा है कि आरोपी ने कई बेरोजगारों से नौकरी लगवाने (Swindle in the name of job) के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 25 से 30 लाख की ठगी कर फरार हो गया था।

कोरिया कॉलरी सहित चिरमिरी (Chirimiri) क्षेत्र के अन्य जगहों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता था। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी राकेश शर्मा, रामप्रकाश तिवारी, जितन खंडेकर, विनोद तिवारी आदि शामिल थे।