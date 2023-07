दो महीने से वेतन नहीं मिला तो नाराज शिक्षक ने इस्तीफा लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में किया पोस्ट, खुद को कमरे में किया बंद

Submitted by:

Chhattisgarh teacher resign letter: स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में इस्तीफा पत्र देखकर अन्य शिक्षक उसके घर पहुंचे तो भीतर से बंद था दरवाजा, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोडक़र निकाला बाहर

Teacher resignation letter and police reached on the spot