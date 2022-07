'प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई

प्रेसवार्ता :पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा

मनेंद्रगढ़ . पत्रिका. भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बुधवार को एक परिवारिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार की खामियां उजागर कर हमला बोला।

