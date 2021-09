पाइप लाइन बिछाने बीच सड़क पर गड्ढा कर छोड़ा, फंस गई कार-ऑटो, ट्रैफिक जाम

बैकुंठपुर. नगर पालिका की लापरवाही से जल आवर्धन की पाइप लाइन बिछाने बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे में कार-ऑटो सहित कई गाडिय़ां फंस रही हैं।

चिरमिरी चौक पर बुधवार को सुबह से शाम तक हर घंटे ट्रैफिक जाम होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं निर्माण एजेंसी नगर पालिका के अधिकारी नदारद रहे और ट्रैफिक पुलिस ने जाम से निपटने व्यवस्था संभाली।



बैकुंठपुर नपा एरिया में करीब 32 करोड़ की लागत से जल आर्वधन योजना की स्वीकृति मिली है। करीब पौने 3 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान में फव्वारा चौक से लेकर चिरमिरी चौक तक पाइप लाइन बिछाने काम चल रहा है।

निर्माण एजेंसी की देखरेख में मंगलवार को पाइप लाइन बिछाने बीच सड़क पर गड्ढे खोद कर खानापूर्ति कर मिट्टी डलवाया गया है। मंगलवार-बुधवार को बारिश होने के कारण बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गाडिय़ां फंसने लगी है।