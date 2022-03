प्रार्थना से गायब थी 9वीं की छात्रा, सहेलियां कमरे में पहुंची तो देखकर रह गईं हैरान, चंद सेकेंड देरी...

Try to Suicide: एकलव्य विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा ने की सुसाइड की कोशिश (Attempt to suicide), सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरु की जांच, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बोले- ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मैं स्वयं देखने गया था, परीक्षा को लेकर शायद टेंशन (Exam tension) थी

खडग़वां. Try to Suicide: एकलव्य आवासीय विद्यालय पोड़ीडीह हॉस्टल में एक छात्रा के फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश के मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा आवासीय विद्यालय में शाम को होने वाले प्रार्थना में उपस्थित नहीं हुई। इस पर अधीक्षिका ने अन्य छात्राओं को कमरे में जाकर देखने भेजा गया। जब वे पहुंची तो छात्रा फांसी (Girl student try to hanging) लगा रही थी, यह देख छात्राओं ने उसे नीचे उतारा और अधीक्षिका को सूचना दी। इसके बाद छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब बेहतर है। इधर सहायक आयुक्त ऐसी किसी घटना से इनकार कर रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि परीक्षा हॉल में मोबाइल ले जाने के कारण छात्रा को डांट पड़ी थी। इस कारण ऐसा कदम उठाने जा रही थी।

एकलव्य आवासीय विद्यालय में रहकर कक्षा 9वीं में अध्ययन कर रही छात्रा ने मंगलवार शाम को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश (Try to suicide) की थी। गौरतलब है कि खडग़वां एकलव्य विद्यालय के कमरे में तीन-तीन बच्चों के रूम में साथ रह रही हैं। छात्रा खडग़वां एकलव्य विद्यालय में पिछले तीन साल से पढ़ाई कर रही है।

घटना तिथि को शाम के वक्त प्रार्थना में वह उपस्थित नहीं हुई थी। अधीक्षिका और एनएएम द्वारा दूसरे बच्चों को देखने के लिए कहा गया है। उसी समय फांसी लगाते देखकर तत्काल नीचे उतारा गया। इस दौरान चंद सेकण्ड में देरी होने पर छात्रा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होती।

मामले में शाम करीब 7 बजे आनन-फानन में बाइक से छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खडग़वां भर्ती कराया गया। ऐसी चर्चा है कि अधीक्षिका ने छात्रा को मोबाइल फोन के लिए डांट दिया था। फिलहाल छात्रा स्वस्थ है और बुधवार को स्कूल के एग्जाम में बैठी थी।



प्राचार्य अतिरिक्त प्रभार में, 20 किमी से आते हैं रोजाना

हायर सेकंडरी स्कूल गोदारीपारा चिरमिरी के प्रभारी प्राचार्य भागवत सिंह को एकलव्य विद्यालय खडग़वा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोनों स्कूलों की दूरी 15-20 किलोमीटर है।

ऐसे में एकलव्य विद्यालय खडग़वां में अव्यवस्था है। मामले में चिरमिरी नगर निगम के एल्डरमैन कई बार मांग कर चुके हैं कि प्रभारी को चिरमिरी स्कूल का प्रभार दिया जाए ताकि वे स्कूल में हमेशा उपस्थित रहेंऔर बेहतर कामकाज हो सके।



मोबाइल लेकर गई थी परीक्षा हॉल

छात्रा परीक्षा हाल में मोबाइल लेकर चली गई थी। इसके कारण फांसी लगाने का प्रयास किया गया था।

विजय सिंह, थाना प्रभारी खडग़वां

