थाने में महिला को पीट रही थी आरक्षक, बचने कमरे में खुद को किया बंद और लगाने लगी फांसी, मचा हडक़ंप

थाने में महिला को पीट रही थी आरक्षक, बचने कमरे में खुद को किया बंद और लगाने लगी फांसी, मचा हडक़ंप

Try to suicide: थाने में मौजूद पुलिसकर्मी महिला के इस कदम से हड़बड़ा गए और उन्होंन तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी, थाना प्रभारी ने महिला को काफी समझाइश दी, इसके बाद उसने दरवाजा खोला (open the door)

कोरीया Published: October 08, 2022 08:11:43 pm

मनेंद्रगढ़. Try to suicide: झगराखांड़ थाने में पदस्थ एक महिला आरक्षक द्वारा एक महिला को थाने में लाकर पीटने का मामला सामने आया है। इससे क्षुब्ध होकर पीडि़ता ने थाने के ही एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और पंखे के सहारे फांसी लगाने लगी। यह देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में हडक़ंप (Stired in policemen) मच गया। पुलिसकर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी तो वे थाने पहुंचे। उन्होंने महिला को समझाइश दी, इसके बाद वह किसी तरह मानी। महिला ने एसडीओपी से मामले की शिकायत कर महिला आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि सरगुजा संभाग अंतर्गत सूरजपुर जिले के चंदौरा थाने में 1 साल पूर्व एक युवक ने पुलिस की पिटाई से तंग आकर हवालात में फांसी लगा ली थी।

Jhagarakhand police station



मनेंद्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नई लेदरी हर्रा दफाई निवासी रसिदुन्ननिशा (50) ने महिला आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे महिला आरक्षक पीडि़ता के घर पहुंची। थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ करने का हवाला देकर वह महिला को थाने लेकर आ गई। यहां महिला आरक्षक पीडि़ता पर आरोप लगाकर बेरहमी से पीटने लगी। इससे पीडि़ता स्वयं को बचाने थाने के भीतर ही एक कमरे में घुसी और भीतर से सिटकनी लगा ली। इसके बाद पंखे में फांसी का फंदा बनाकर वह आत्महत्या की कोशिश करने लगी। यह देख थाने में हडक़ंप मच गया। यह भी पढ़ें आनन-फानन में थाना प्रभारी को सूचना दी गई, इसके बाद वे मौके पर पहुंचे। फिर काफी समझाइश देने व मान मनौव्वल के बाद महिला ने फांसी नहीं लगाई और कमरा खोलकर बाहर निकल आई। पीडि़ता ने महिला आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। यह भी पढ़ें

मिली है शिकायत, कराएंगे जांच

महिला का आज शिकायत (Complaint) पत्र मिला है। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महिला का आज शिकायत (Complaint) पत्र मिला है। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राकेश कुर्रे, एसडीओपी मनेंद्रगढ़

