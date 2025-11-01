रुला देगी कोटा हादसे की ये तस्वीरें, 2 छात्राओं की मौत, शव के पास बैठकर रोते रहे परिजन, खून से लथपथ बच्चों को गोदी में लेकर पहुंचे हॉस्पिटल

फोटो: पत्रिका
Kota Accident Photos: कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल गैंता और इटावा के बीच एक प्राइवेट स्कूल की वैन और SUV की आमने-सामने टक्कर में दो मासूम छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
सभी घायलों को पहले इटावा उप जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर बच्चों को कोटा रेफर कर दिया गया।
इटावा के पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी ने बताया कि हादसा शनिवार सुबह करीब सवा सात बजे हुआ।
निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वैन से स्कूल जा रहे थे तभी श्योपुर (मध्यप्रदेश) से बूंदी की ओर आ रही SUV से उनकी वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलट गए और बच्चे अंदर फंस गए।
मृतक छात्राओं की पहचान 15 वर्षीय तनु धाकड़ (कक्षा 10वीं) और 8 वर्षीय पारुल आर्य (कक्षा 4वीं) के रूप में हुई है। 4 अन्य बच्चों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें कोटा अस्पताल रेफर किया गया है।
वैन चालक और SUV में सवार एक व्यक्ति भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज इटावा अस्पताल में चल रहा है।
हादसे के बाद SUV चालक मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी इटावा, पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृत छात्राओं के परिजनों की चीख-पुकार अस्पताल परिसर में गूंजती रही।
कई परिजन बच्चों की हालत जानने के लिए इटावा अस्पताल पहुंचे जिससे अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लग गई।
