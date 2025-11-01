Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

रुला देगी कोटा हादसे की ये तस्वीरें, 2 छात्राओं की मौत, शव के पास बैठकर रोते रहे परिजन, खून से लथपथ बच्चों को गोदी में लेकर पहुंचे हॉस्पिटल

School Van Overturn: निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वैन से स्कूल जा रहे थे तभी श्योपुर (मध्यप्रदेश) से बूंदी की ओर आ रही SUV से उनकी वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 01, 2025

फोटो: पत्रिका

Kota Accident Photos: कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल गैंता और इटावा के बीच एक प्राइवेट स्कूल की वैन और SUV की आमने-सामने टक्कर में दो मासूम छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

सभी घायलों को पहले इटावा उप जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर बच्चों को कोटा रेफर कर दिया गया।

भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहन पलटे

इटावा के पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी ने बताया कि हादसा शनिवार सुबह करीब सवा सात बजे हुआ।

निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वैन से स्कूल जा रहे थे तभी श्योपुर (मध्यप्रदेश) से बूंदी की ओर आ रही SUV से उनकी वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलट गए और बच्चे अंदर फंस गए।

2 छात्राओं की मौत, 4 की हालत गंभीर

मृतक छात्राओं की पहचान 15 वर्षीय तनु धाकड़ (कक्षा 10वीं) और 8 वर्षीय पारुल आर्य (कक्षा 4वीं) के रूप में हुई है। 4 अन्य बच्चों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें कोटा अस्पताल रेफर किया गया है।

वैन चालक और SUV में सवार एक व्यक्ति भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज इटावा अस्पताल में चल रहा है।

हादसे के बाद SUV चालक मौके से फरार हो गया।

अस्पताल में मचा कोहराम

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी इटावा, पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृत छात्राओं के परिजनों की चीख-पुकार अस्पताल परिसर में गूंजती रही।

कई परिजन बच्चों की हालत जानने के लिए इटावा अस्पताल पहुंचे जिससे अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लग गई।

ये भी पढ़ें

Murder: मां के थे अवैध संबंध, बेटे ने दिया साथ…रोड़ा बने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, 7 आरोपी गिरफ्तार
अजमेर
Ajmer Pushkar Nandaram murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 10:44 am

Published on:

01 Nov 2025 10:41 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / रुला देगी कोटा हादसे की ये तस्वीरें, 2 छात्राओं की मौत, शव के पास बैठकर रोते रहे परिजन, खून से लथपथ बच्चों को गोदी में लेकर पहुंचे हॉस्पिटल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटा में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

कोटा

Kota: सीढ़ी टूटी, सिर के बल गिरा, कोटा में 20 फीट ऊंचाई से गिरने पर मजदूर की दर्दनाक मौत

kota news
कोटा

Good News: देश के 76 स्टेशनों पर विकसित होंगे ‘यात्री होल्डिंग एरिया’, राजस्थान का ये जिला भी शामिल

कोटा

Kota: दूल्हे के पिता ने लौटाया 1.11 करोड़ रुपए का दहेज, बोल दी ऐसी बात की सबकी आंखें हो गई नम, जिंदगीभर की कमाई दे रही थी मां

कोटा

Rain Alert: तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, अगले 150 मिनट के लिए IMD ने राजस्थान के इन 21 जिलों में दी चेतावनी

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.