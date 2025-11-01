रुला देगी कोटा हादसे की ये तस्वीरें, 2 छात्राओं की मौत, शव के पास बैठकर रोते रहे परिजन, खून से लथपथ बच्चों को गोदी में लेकर पहुंचे हॉस्पिटल

Kota Accident Photos: कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल गैंता और इटावा के बीच एक प्राइवेट स्कूल की वैन और SUV की आमने-सामने टक्कर में दो मासूम छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।