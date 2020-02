बूंदी बस हादसा: चश्मदीदों ने बयां की खौफनाक मंजर की वो दर्दनाक दास्तां, सुन कांप उठेगा कलेजा, पढि़ए, आंखों देखा हाल

Bundi Bus Accident, 24 Peoples killed, Bus falls into river, Mej River : बुधवार की सुबह आंख ही खुली थी कि 'लाखेरी बस हादसे ने हाड़ौती के लोगों को रुला दिया।

बूंदी. कोटा. बुधवार की सुबह आंख ही खुली थी कि 'लाखेरी बस हादसे' ने हाड़ौती के लोगों को रुला दिया। ( Bus falls into in Mej river Bundi ) हादसे की सुन हर कोई मेज नदी की पापड़ी पुलिया की ओर दौड़ता दिखा। हादसे के चंद घंटों बाद ही बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग मेज नदी के किनारे मदद के लिए पहुंच गए थे, हादसे में एक ही परिवार के 24 रिश्तेदारों की मौत हो गई। ( 24 Peoples killed in Bus Accident ) चश्मदीदों ने बयां की खौफनाक मंजर की दर्दनाक दास्तां, पढि़ए आंखों देखा हाल...

चश्मदीद -1 जगदीश वर्मा, पूर्व सरपंच, पापड़ी

मौत के तांडव को बेबस देखते रहे

बस से मात्र चंद कदम के फासले पर मैं बाइक से लाखेरी जा रहा था। अचानक मिनी बस पुलिया पर लहराते हुए पहले रॉन्ग साइड आई, फिर पुलिया की रैलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई। मैंने बाइक को सड़क किनारे खड़ा किया और नदी में उतर गया। पानी अधिक होने और बस के उलटे गिरने से पहले तो कुछ नहीं सूझा। तभी नदी के किनारे मौजूद सुनील और बागरी भी मदद के लिए नदी में नीचे आ गए।

उन्होंने बस के आगे का कांच तोड़ा और दो जनों को बाहर निकाल लिया। फिर दूसरे प्रयास करके तीन और लोगों को बाहर निकाला। पानी अधिक होने से अन्य लोगों को बाहर निकालने में क ामयाबी नहीं मिली। तब तक अन्य ग्रामीण भी मदद के लिए आ गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। बस में मौजूद लोगों का पानी में डूबे रहने से दम घुट गया। उनकी देखते ही देखते मौत हो गई।

चश्मदीद -2 भवानी सिंह, पापड़ी

सामने जाती मौत देखी

मैं नदी के किनारे पर मौजूद था। तभी मिनी बस को नदी में गिरते देखा। ऐसा लगा मानो मौत दिखाई पड़ी हों। मेरी आंखों के सामने बस नदी की गहराई में समा गई। मदद के लिए कूदा भी, लेकिन मेरा कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। गुहाटा सरपंच सुनील मीणा भी कार से लाखेरी जा रहे थे, वे भी मदद के लिए नदी में कूदे।

चश्मदीद - 3 राधेश्याम मीणा, शिक्षक खरायता

चलते-चलते अचानक नदी में जा गिरी बस



मैं सामने से आ रहा था।?अचानक सामने से आती मिनीबस लहराई?और नदी में गिर गई। संभवत:?बस अनियंत्रित होने से नदी में गिरी। मैंने बाइक को एक तरफ खड़ा किया और लोगों को बचाने नदी में कूद गया।

'जाको राखे साइयां...

बस का स्टेयरिंग उलझते समय लगे जोरदार झटके से बस में सवार 13 वर्षीय बालिका गन्नू खिड़की के रास्ते पुलिया पर गिर गई, उसे मामूली चोटें आई। हादसे के बाद बालिका को देखकर लोगों के मुंह से निकल पड़ा 'जांको राखे साइयां मार सके ना कोय'।

...और एफआईआर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस पुलिया पर लहराई?और नदी में जा गिरी। लाखेरी एएसआई राजेन्द्र सिंह ने बताया कि मिनीबस में सवार घायल अमित ने रिपोर्ट में बताया कि दुर्घटना बस का टायर फटने से हुई।