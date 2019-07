ठगी का नया तरीका, सोना कारीगर से कहा ज्वैलरी शॉप लगाऊंगा,14 लाख के जेवर लिए और हो गया नो दो गयारह..पुलिस ने दबोचा

कोटा. जवाहर नगर थाना क्षेत्र में लाखों की ज्वैलरी गबन मामले में सोमवार को पुलिस को सफलता मिली। पुलिस दो आरोपियों को गुजरात के राजकोट जिले से गिरफ्तार कर कोटा लाई। Two accused arrested for forgery of jewelery worth Rs 14 lakh

जवाहर नगर द्वितीय थानाधिकारी कलावती चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र के शीला चौधरी रोड पर 8 जुलाई 2019 को फर्जी ज्वैलरी की दुकान (Jewelery shop ) लगाकर बजाज खाना निवासी ज्वैलर्स कारीगर से 32 तोला सोने के जेवर जिसकी बाजार में कीमत करीब 14 लाख है, लेकर फरार हो गए थे।

मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शहर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित की गई। जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए पुलिस ने गुजरात के राजकोट निवासी आबिद (29) व शैलेश उर्फ सतीश (41) को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गबन किए गए सोने की पूछताछ कर रही है। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय (court) में पेश किया जाएगा।

आप को बता दे की तलवंडी में शीला चौधरी रोड पर ज्वैलरी का शोरूम खोलने के नाम पर एक युवक सोने के कारीगर से 3 सौ ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया था ।

जवाहर नगर पुलिस ने बताया कि पश्यिम बंगाल (West Bengal) निवासी अल्लामीना मौला सोने का कारीगर है। जो बजाजखाने में घर पर ही सोने के आभूषण तैयार कर दुकानदार को देता है। इसके अलावा वह ऑर्डर पर सोने के गहने बनाने व मीनाकारी का काम करता है। उसे शीला चौधरी रोड पर एक ज्वैलरी शॉप खुलने की जानकारी मिली। इस पर वह दुकान पर पहुंचा, जहां मुकेश नामक युवक उसे मिला।

जिसने ज्वैलरी शोरूम पर सोने की गहने खरीदने की बात कही। इस पर अल्लामीना ने उसे करीब 3 सौ ग्राम सोने के 12 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर सोमवार दोपहर दे दिए। इसके बाद जब वह शाम को ज्वैलरी के रुपए लेने पहुंचा तो दुकान बंद मिली। दुकान बंद देख अल्लामीना के पैरो तले जमीन खिसक गई। उसने दुकान के मालिक से दुकानदार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 25 जून को मुकेश ने दुकान शुरू की थी, लेकिन दुकान लगाने वाले मुकेश ने उसे कोई आईडी नहीं दी थी।

वह दुकान खोलने की तैयारी में था। ऐसे में उससे किराए की बात चल रही थी। इस पर अल्लामीना ने जवाहर नगर थाने में मामले की रिपोर्ट दी। इस पर जवाहर नगर पुलिस Jawahar Nagar Police ने मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। मामले में पुलिस को सफलता मिली और सोमवार को आरोपियों को दबोच लिया ।