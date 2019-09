चौंकाने वाला खुलासा: राजस्थान में बेटों के मुकाबले बेटियां ली गई सबसे ज्यादा गोद, नन्ही 'शक्ति' तोड़ रही वर्जनाओं की जंजीरें...

हेमन्त शर्मा @ कोटा. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ बेटों की चाह है, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी हैं जो बेटियों की झलक पाने को तरस रहे हैं। बात जब नवरात्र की हो तो बेटियों की कमी काफी खलती है। ( Navratri festival ) वजह साफ है, नवरात्र में कन्याओं को देवी स्वरूपा मानकर पूजा जाता है। ( kanya pujan ) प्यारी सी बिटिया चाहने वाले लोगों के लिए नवरात्र में यह खुशी देने वाली खबर है। आंकड़े बताते हैं कि प्रक्रिया के तहत प्रदेश में जितने बच्चों को गोद लिया जा रहा है, उनमें बेटियों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। ( Adopted Daughters More Than Sons ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ( Social Justice and Empowerment Department ) से संचालित शिशुगृह ( Child Nursery) से गत वर्षों में गोद दिए गए बच्चों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 तक देश में 14 लड़कों को गोद दिया गया, वहीं 33 बालिकाओं को परिवार मिला। इनके अलावा विदेश में गोद दिए गए 9 बच्चों में से 2 लड़कियां हैं। दो और बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया चल रही है, इनमें से एक बेटा व एक बेटी है।

बाल अधिकारिता विभाग जयपुर से जुटाई गई जानकारी के अनुसार 151 बच्चों को गोद दिया गया। इनमें से 134 को देशी लोगों ने अपनाया, 17 को विदेशी मॉम और डैड मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में गोद दिए गए 134 बच्चों में से 62 लड़के व 72 लड़कियां थीं। देश से बाहर गोद लिए गए बच्चों में बेटियों की चाह रखने वाला आंकड़ा करीब दोगुना रहा। विदेश में गोद दिए गए 17 बच्चों में से 12 बेटियों को माता-पिता का प्यार मिला।

यह है प्रक्रिया

करनी नगर विकास समिति के संयोजक प्रवीण भंडारी बताते हैं बच्चों को गोद लेने के लिए कारा (सेन्ट्रल एडोप्शन रिसोर्स ऑथरिटी) ( CARA: Central Adoption Resource Authority ) की साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदक की होम स्टडी रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी सही व पात्रता होने के बाद शेष प्रक्रिया पूरी की जाती है।

समय के साथ आ रहा बदलाव

झालावाड़ रोड स्थित श्री करनी नगर विकास समिति की ( Karni Nagar Vikas Samiti kota ) संयोजिका प्रसन्ना भंडारी व शिशि गृह की मैनेजर मेघा गुप्ता बताती हैं कि उनकी संस्था के माध्यम से संचालित शिशु गृह से पिछले 40 सालों में 800 बच्चों को माता-पिता की गोद मिली है। उन्होंने बताया कि अब काफी बदलाव आया है। पहले लोग छिपकर बच्चों को गोद लेते थे, अब ऐसा नहीं है। गत वर्षों में तो बेटियों को गोद लेने की डिमांड की जा रही है। यह बदलाव काफी सुखद है। हमारे यहां से तो जुड़वां बच्चों को भी गोद दिया गया है। मेघा गुप्ता मानती हैं कि समय के साथ लोगों की सोच बदल रही है।

बेटियों का माता-पिता से गहरा जुड़ाव

बेटियां विवाह के बाद भी अपने माता-पिता से गहरा जुड़ाव रखती है। वह भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होती है। अब तो बेटियां भी मुखाग्नि देने लगी हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों में कोई खास भेद करने या एक-दूसरे से कमजोर समझने का वक्त गुजर गया। इन्हीं सब कारणों से बेटे व बेटियों के बीच का फर्क कम हो रहा है।

प्रो. ज्योति सिडाना, जेडीबी कॉलेज

लोगों में बढ़ रही अवेयरनैस

एक तय प्रक्रिया के तहत बच्चों को गोद दिया जाता है। संस्था प्रारंभ होने के बाद से जितने बच्चों को गोद दिया गया है, इसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या में काफी अंतर है। इसका शिक्षा इसका प्रमुख कारण है, पर बड़ा कारण यह भी है कि लोगों में अब अवेयरनैस बढ़ रही है।

श्वेता शर्मा, अधीक्षक, शिशु गृह, नांता