साबुन बनाने वाली चीजों से तैयार जानलेवा गुड़ को देसी गुड़ के नाम पर राजस्थान और यूपी में खपा रहे मिलावटखोर

बूंदी. मोलासिस की मिलावट से तैयार किए जा रहे गुड़ ( Adulterated jaggery ) पर अभी तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ( Medical and Health Department ) के हाथ नहीं पहुंचे। हालांकि अब खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ( Food and Safety Department ) की गठित टीम ने इन मिलावटियों के गोदाम खंगालने शुरू कर दिए। ( Fake jaggery ) जानकार सूत्रों ने बताया कि अब तक मोलासिस ( molasses ) से सैकड़ों टन गुड़ तैयार हो चुका है। इसे पुराने गुड़ के नाम से व्यापारियों तक पहुंचा दिया गया। अब यह मिलावटी गुड़ व्यापारियों ( Adulterated jaggery Dealers ) के लिए भी गले की फांस बन गया। कुछ लोगों ने इस गुड़ को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया। इधर, मिलावट कर तैयार किए जा रहे गुड़ की परतें उधडऩी शुरू हो गई। मिलावटखोर नकली गुड़ को पुराने गुड़ (देसी) के नाम पर राजस्थान सहित उत्तरप्रदेश में भी खपाते हैं। ( Adulterated jaggery in Rajasthan, Uttar Pradesh )

अवैध कारखानों में छाया सन्नाटा

जानकार सूत्रों ने बताया कि हिण्डोली उपखंड में मिलावट कर गुड़ तैयार करने के अवैध कारखानों में कार्रवाई के भय से फिलहाल कारोबार बंद कर दिया गया। यहां रखे मोलासिस के टिन भी ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। महिपाल रिशंदा ने बताया कि पुराना गुड़ खरीद कर लाया था। जो पता चला कि मिलावटी था। यह मिलावटी गुड़ मवेशियों के खाने लायक भी नहीं। बूंदी के अनिल चतुर्वेदी व पुरुषोत्तम राठौर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और बूंदी के उपखंड अधिकारी को पत्र सौंपा जिसमें मिलावट कर गुड़ तैयार किए जा रहे स्थान के पते सहित अन्य उल्लेख किया। उन्होंने पत्र में बताया कि गुड़ के इस अवैध कारखाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

ठोस कार्रवाई हो

पार्षद टीकम जैन ने मिलावट कर गुड़ तैयार कर रहे लोगों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने के मामले में कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जब सारा मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समक्ष रख दिया इसके बावजूद कार्रवाई में ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेता गौरव शर्मा ने जारी बयान में कहा कि मिलावटी चाहे जितनी ताकत लगा लें, बूंदी में यह कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा।

हमारा गुड़ तो अच्छा है

अलोद के गुड़ व्यापारियों ने बूंदी में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि उनका बनाया गुड़ मिलावटी नहीं है। इस कारोबार से जुड़े पवन शर्मा, पवन जैन, युसूफ अली, आशिक अली व विकास त्यागी ने कहा कि मिलावटियों के वह भी पक्षधर नहीं, लेकिन जो लोग सही गुड़ तैयार कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। गुड़ तैयार करने वाले व्यापारियों ने कहा कि मिलावट की आड़ में सही गुड़ तैयार करने वालों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ मिलावटियों पर ही हों। उत्तर प्रदेश से मंगवाए जा रहे गुड़ को भी यहां बेचने दिया जाए।