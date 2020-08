कोरोना से बचो, राजस्थान में 1 हजार और कोटा में मौतों का आंकड़ा सौ के पार

कोटा. प्रदेश में कोरोना से मौत के मामले में जयपुर, जोधपुर के बाद कोटा तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। कोटा में डेथ रेट 1.80 प्रतिशत से बढ़कर 1.90 पर पहुंच गई। कोटा में कोरोना से मौतों का अनचाहा (corona in Kota has resulted in an unwanted century) शतक हो गया है।

अगस्त माह में corona वायरस जानलेवा साबित हुआ है। पिछले 27 दिनों में 65 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अब तक कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 101 पर पहुंच गया है। ये वायरस सबसे ज्यादा बुजुर्ग व बीमार मरीजों का काल बना हुआ है। मौत के आंकड़ों का विश्लेषण किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि 101 में से 65 मौत तो अगस्त के 27 दिनों में हुई। इनमें लगभग 25 से अधिक मौतें तो श्वसन तंत्र फेल होने से हुई।

कई मरीजों को वेंटिलेटर पर भी लिया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इनमें कई मरीजों ने अस्पताल लाते ही कुछ घंटों में दम तोड़ दिया। कुछ की 24 से 48 घंटों के बीच मौत हुई। 19 जनों की मौत के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई। 5 जने ब्रॉन डेड पहुंचे, यानी अस्पताल की दहलीज पर पहुंचते ही कोरोना ने मौत की नींद सुला दिया। पिछले 5 दिन की बात करें तो कोरोना की रफ्तार ने हर किसी को हैरान किया है। प्रशासन व चिकित्सा विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना संक्रमण कम होने के बजाय तेजी से फैला है।

इन पांच दिन में 787 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 21 जने मौत का शिकार हुए हैं। जिले में कोरोना की दस्तक के साथ ही चिकित्सा विभाग ने युद्ध स्तर पर घर-घर सर्वे व स्क्रीनिंग का अभियान चलाया था। ताजुब्ब की बात है कि विभाग की टीमें इन गंभीर मरीजों की स्क्रीनिंग में ट्रेस नहीं कर सकी। मेडिकल कॉलेज से जारी मौत के कारणों में इनमें से कई मरीजों को दूसरी गंभीर बीमारी भी थी। कोरोना मरीजों से कोविड समर्पित चिकित्सालय फुल हो गया। यहां संसाधन व मैन पावर भी कम पड़ रही है। इसके चलते कॉलेज प्रशासन अब मरीजों को होम क्वारंटाइन कर रहा है।

यह है राज्य का हाल

राजस्थान में अब तक 76 हजार 15 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें अभी 14 हजार 425 एक्टिव केस हैं। अब तक 1005 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।

यह है देश का हाल

27 अगस्त 2020 की शाम बीते चौबीस घंटो में भारत में 9 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। भारत में अब तक लगभग 3.9 करोड़ लोगों की कोविड जांच की गई है। कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से अधिक होने के साथ भारत ने एक ओर शिखर को छुआ कोविड के सक्रिय मामले और स्वस्थ होने वाले लोगों के बीच अंतर लगभग 18 लाख हुआ।

कोविड-19 से निपटने के लिए परीक्षण, पहचान और उपचार करने की नीति पर ध्यान केंद्रित करने और लगातार उच्च स्तरीय परीक्षण से इस बीमारी की प्रारंभिक स्तर पर ही पहचान करना संभव हुआ है। समय पर पहचान होने से कोविड रोगियों को अलग रखने और पॉजिटिव मामले वाले व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराने से उन्हें उचित उपचार का अवसर मिला है। इसके चलते कोविड से कम लोगों की मृत्यु हुई है और लोग तेजी से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से मौतों का अनचाहा शतक हो गया है।