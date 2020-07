कोटा में कोरोना का महाविस्फोट, 88 नए मरीजों समेत गुरुवार को 173 पॉजिटिव मिले

कोटा. पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बने कोरोना वायरस ( coronavirus Outbreak ) ने भारत में आज से ठीक 6 महीने पहले दस्तक दी थी। 30 जनवरी को देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) का पहला केस सामने आया था। हालांकि उस समय किसी को इसका भान तक भी नहीं था कि भविष्य में यह इतनी गंभीर बिमारी के रूप में बनकर उभरेगी। यहां तक कि सरकार को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं रही होगी। यही नहीं फरवरी में भी कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन मार्च आते-आते कोरोना ( Coronavirus Crisis ) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार को देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। लॉकडाउन ( Lockdown in India ) लागू किए जाने के दिन देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के 600 केस दर्ज किए गए थे, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब जबकि लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक-3 (Unlock-3) लागू किया गया है तो देश में प्रतिदिन 50 हजार केस सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस भारत ( Coronavirus in India ) में अब तक अब तक 35 हजार लोगों की जान ले चुका है।

कोटा में मिले 173 नए पॉजिटिव

दोबारा रेड जोन में शामिल हुए कोटा में गुरुवार को 168 मामले सामने आए हैं। सुबह आई रिपोर्ट में 75 . दोपहर को आई रिपोर्ट में 5 व शाम को 88 अन्य संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही शहर में कोरोना संक्रमण का आंंकड़ा बढ़कर 1600 के पार पहुंच चुका है। कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए राज्य सरकार हर जिला मुख्यालय पर प्लाज्मा थेरेपी की योजना बना रही है। अभी तक जयपुर, कोटा और जोधपुर में यह सुविधा उपलब्ध है। कोटा के कोविड अस्पताल में अब रोगियों को भर्ती करने की जगह कम पडऩे लगी है। इसलिए कम लक्षण वाले रोगियों को घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है।