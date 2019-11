भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को बुलाने पर भड़का संयुक्त मोर्चा, डॉग से करवाया छात्रसंघ सचिवालय का उद्घाटन, जमकर मचा बवाल

कोटा. राजकीय कला महाविद्यालय ( Government Arts College kota ) की छात्रसंघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह ( Student union Oath ceremony ) सोमवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। (Ruckus in Collage ) यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ( BJP president Satish Poonia ) को आमंत्रित करने व उनसे छात्रसंघ सचिवालय का उद्घाटन ( inaugurated of Students secretariat ) कराने के विरोध में संयुक्त मोर्चा के संयुक्त सचिव शिवांशु गौतम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर एक श्वान [कुत्ते] को माला पहनाकर उससे फीता कटवा दिया और विरोध जताया। ( Dog inaugurated Students secretariat in kota ) हालांकि इससे पहले पूनिया सचिवालय का उद्घाटन कर चुके थे।

विरोध के चलते कॉलेज प्रशासन की ओर से स्थानीय कॉलेज परिसर में समारोह की अनुमति नहीं दी गई। इस कारण छात्रसंघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मैरिज गार्डन में आयोजित करवाना पड़ा। ( Student union Oath ceremony in Marriage garden ) विरोध को देखते हुए कॉलेज प्राचार्य की ओर से शहर पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए लिखा था। ( Student Protest ) सचिवालय के उद्घाटन के समय पुलिस उपाधीक्षक भगवतसिंह हिंगड़ व अतिरिक्त पुलिस तैनात रही।

यह पशु क्रूरता नहीं...?

इस कथित कार्यक्रम के फोटो वायरल होने के बाद पशुओं से क्रूरता ( animal cruelty ) के खिलाफ लड़ रहे लोगों ने सवाल उठाया कि एक श्वान को मुंह बांध कर पकड़ कर जिस तरह से लाया गया। वह उसके खिलाफ क्रूरता नहीं है क्या।

सचिवालय हमारा है

कॉलेज प्रशासन को दो माह पहले छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह कॉलेज में ही करवाने के लिए लिखित में दिया था। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जलसंसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, विधायक कल्पना देवी व मदन दिलावर को बुलाने की बात कही गई, लेकिन कॉलेज प्रशासन मंत्रीजी को बुलाने पर अड़े रहे। छात्रसंघ सचिवालय पर ताला भी जड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने कुंदी को तोड़ा है। सचिवालय हमारा है, वे कैसे ताला लगा सकते हैं। समारोह की अनुमति नहीं दी तो हमने बाहर करवा लिया।

रोहित चौधरी, छात्रसंघ अध्यक्ष, राजकीय कला महाविद्यालय

अनुशासनहीनता की गई

आयुक्तालय से आदेश मिले हैं कि छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाए, लेकिन छात्रसंघ कार्यकारिणी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। स्थानीय अधिकारियों को बुलाने की भी बात कही, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। बाद में कॉलेज प्रशासन की अनुमति के बिना सचिवालय का ताला तोड़कर उसका उद्घाटन करवा दिया। यह अनुशासनहीनता की गई है। संयुक्त सचिव ने कार्यक्रम के विरोध की चेतावनी दी थी। इस कारण पुलिस बुलानी पड़ी। इसकी पुलिस को सूचना दी गई।

कंचना सक्सेना, कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय