electric vehicles: कैसे घटेगा कार्बन, बढ़ नहीं रहे इलेक्ट्रिक वाहन

electric vehicles : चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन न होने से कोटा शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। टू—व्हीलर तो फिर भी बिक रहे हैं लेकिन कारों की संख्या देखें तो चार साल में सिर्फ 4 कारें ही रजिस्टर हुई हैं

पंकज श्रीवास्तव

कोटा. पिछले एक वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर देश में चर्चा का माहौल है। एक ही वर्ष में कितनी ही कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में खलबली पैदा कर चुके हैं। ई— रिक्शा और इलेक्ट्रिक टू— व्हीलर के बाद इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी हैं। बेंगलूरु और पूना जैसे शहरों में सिटी परिवहन के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें भी शुमार हो चुकी हैं, लेकिन एजुकेशन सिटी कोटा में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा। पिछले तीन साल के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि यहां अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो क्रेज नहीं हैै, जो अन्य बड़े शहरों में देखा जा रहा है। यहां 2019 से अब तक मात्र 1220 इलेक्ट्रिक टू— व्हीलर रजिस्टर हुए, जबकि पेट्रोल व डीजल के वाहनों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। इसी दौरान इन वाहनों की संख्या 70 हजार से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कारें तो महज 13 ही रजिस्टर हुई हैं। इसका एक प्रमुख कारण शहर में चार्जिंग स्टेशनों का न होना है।

