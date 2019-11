प्रसव कराने अस्पताल पहुंचा पति को मिला जवाब, शादी से पहले आपकी पत्नी के हैं 2 बच्चे, पति के उड़े होश

जजावर. बूंदी जिले के ताकला गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ( Bundi Government Hospital ) पत्नी का प्रसव ( Delivery ) कराने अस्पताल पहुंचा पति को बताया कि आपकी पत्नी की शादी से पहले ही दो बच्चे हैं, ( Two children of Women before marriage ) यह सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। डेढ़ वर्ष शादी को और दो जीवित संतान पहले से ही... जी हां सुनने में भला ही अटपटा लगे, लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मामला जजावर पंचायत के ताकला गांव का है। ताकला निवासी अमर सिंह जब अपनी पत्नी के प्रसव के लिए जजावर अस्पताल आया तो स्टाफ द्वारा रिकॉर्ड में दो जीवित संतान पहले से ही दर्ज होने की बात सुनकर चौंक गया। इधर अस्पताल प्रशासन भी पूरा मामला देखकर दंग रह गया। सिंह ने बताया कि उसकी शादी 24 अप्रेल 2018 को सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। यह मेरी पत्नी का पहला प्रसव है, जो 14 अक्टूबर 2019 को हुआ। ऐसे में दो जीवित संतान पहले होने का तो प्रश्न भी नहीं उठता है।

सरकारी लाभ लेने पर उजागर हुआ मामला

अमर सिंह बीपीएल परिवार से है। सरकारी योजना के अनुसार बीपीएल परिवार को प्रथम प्रसव के बाद 5 किलो घी का कूपन देना तय है। जब योजना का लाभ लेने के लिए वह काउंटर पर गया तो सारा मामला उजागर हुआ। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि आपके पहले से ऑनलाइन रिकॉर्ड में दो जीवित संतान दर्ज है। इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता।

जैसे ही इस मामले का पता चला तो तुरंत प्रभाव से सीएमएचओ को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत करवा दिया था। जल्द इसमे संशोधन भी हो जाएगा।

नमृता शर्मा, चिकित्साधिकारी, जजावर अस्पताल

