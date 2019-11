प्रेमिका से शादी कर 10 लाख का कराया बीमा, फिर क्लेम के लालच में उतारा मौत के घाट, हत्या को यूं हादसे में बदला

सोयतकलां. रायपुर. (झालावाड़). कोई इंसान पैसे के लालच में कितनी हैवानियत पर उतर सकता है इसका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें पति ने पहली पत्नी को तलाक दिया, ( Divorce ) फिर अपने भाई की पत्नी की षड्यंत्रपूर्वक कार एक्सीडेंट में हत्या की साजिश रची। ( Car Accident ) इसके बाद पैसों के लालच में वह यहीं नहीं रुका उसने दूसरी प्रेमिका से संबंध बनाए और उससे शादी कर उसका 10 दस लाख रुपए का बीमा करवाया। ( Life Insurance of 10 lakh rupees ) फिर साजिश रचकर उसे कार सहित पुल के ऊपर से गिरा दिया। ( Husband killed wife ) पति ने इस वारदात को दुर्घटना साबित कर दिया, लेकिन सोयत पुलिस ने मृतका के परिजनों के लगाए गए आरोपों की जांच की तो इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। ( murder Expose ) गत माह 5-6 अक्टूबर की रात के दरमियान पुष्कर से इंदौर की ओर आ रहे पति-पत्नी सहित कार झालावाड़ जिले में रायपुर के पास चंवली नदी में गिर गई थी। ( Car fell in the river ) आरोपित संतोष पुरी की पत्नी रिंकू पुरी की डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन मामला उल्टा निकला। ( Husband murdered wife )

Read More: प्रेमिका से मिलन में बाधा बना पति तो दोस्त ने चाकू से काट डाला गला, जंगल में फेंकी खून से सनी लाश



बीमा क्लेम एवं वाहन के लालच में मृतका के पति ने ही उसकी हत्या की साजिश रच कर पुलिस को गुमराह करते हुए दुर्घटना की कहानी रची, जिसका खुलासा सोयत पुलिस ने किया। मृतका रिंकू पुरी के पिता राजेन्द्रसिंह, मां प्रेमा बाई एवं बहन रिया पूरी ने मृतका रिंकु पूरी के पति संतोष पूरी पर आरोप लगाए थे कि पूर्व में भी उसने अपनी पत्नी को तलाक दे कर अपने ही भाई की पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस को गुमराह कर दिया कि कार का फाटक खुलने के कारण मृत्यु हो गई। उसके बीमा क्लेम की राशि भी हड़प कर ली। ठीक उसी के अनुरूप उसने हमारी बेटी रिंकू की भी हत्या की साजिश रची। उक्त बात आवेदन के माध्यम से अपनी बात पुलिस एवं अधिकारियों के समक्ष रखी।

Read More: बारां में 3 युवकों ने खाया जहर, एक की मौत, दो की हालत नाजुक, अस्पताल में मचा हड़कम्प



थानाप्रभारी हितेश पाटिल ने मृतिका रिंकू पूरी के परिवारजनों के आरोपों की छानबीन शुरू की। सर्वप्रथम उन्होंने इन्दौर पुलिस टीम को रिंकू पुरी के नाम से कहीं कोई बीमा करवाया गया है। छानबीन के लिए भेजा लेकिन सफलता नहीं मिली लेकिन भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम में रिंकू पूरी के नाम से दस लाख रुपए का बीमा करवाया गया पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई, व्हाट्सऐप पर चेटिंग सीडी अन्य साक्ष्य आरोपित के खिलाफ जुटाकर गई। सहायक उपनिरीक्षक केआर धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित संतोष पुरी के खिलाफ धारा &04, 201 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर शनिवार आरोपित संतोष पुरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।



पुलिस को गुमराह करता रहा आरोपी

थाना प्रभारी पाटिल ने बताया कि आरोपित ने पुलिस को पहले तो गुमराह करने का प्रयास किया और मामले को ऐसा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया कि जैसे कोई दुर्घटना घटित हुई है, लेकिन परिजनों ने आरोपित संतोष पुरी के खिलाफ अपनी बेटी रिंकू पूरी की हत्या की साजिश के आरोप लगाए। इसकी बारीकी से जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

Read More: झालावाड़ में कलयुगी पिता ने मासूम बेटी को बनाया हवस का शिकार, भाई को देख नग्न अवस्था में घर से भागा हैवान



प्रेम विवाह किया था

संतोष पुरी ने रिंकू पूरी से प्रेम विवाह किया था। प्राप्त जानकारी अनुसार अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरोपित संतोष पुरी पत्नी को लेकर पुष्कर देव दर्शन के लिए गया रिंकू पूरी को 8 माह का गर्भ था। वापस लौटते समय मध्यप्रदेश राजस्थान सीमा पर सोयतकलां थाना अंतर्गत चंवली नदी में कार से गिरने की बात सामने आई एवं पत्नी की डूबने से मृत्यु हो गई और वह बच गया उक्त बात संतोष पुरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही थी।