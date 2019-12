कोटा में बोले लोकसभा अध्यक्ष-श्वेत और नील क्रांति के बाद अब भारत में शुरू हो रही शहद क्रांति, 2 साल में दिखेगा असर

एक दिवसीय प्रवास पर आए बिरला सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक संसदीय क्षेत्र में रहे

कोटा/बूंदी/सांगोद. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) रविवार सुबह एक दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे। बिरला सुबह संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में शिरकत करने निकले, यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। (Lok Sabha Speaker Om Birla in kota Bundi ) एक दिवसीय दौरा सुबह 6 बजे वॉक ओ रन ( walk o run kota ) के साथ शुरू हुआ, जो रात 11 बजे शादी समारोह में शिरकत के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने तीन घण्टे अपने आवास पर लोगों से संवाद किया और अभाव अभियोग सुने।



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती ( Mahatma Gandhi Jayanti ) के अवसर पर तालेड़ा में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ( Khadi and Village Industries Commission ) की ओर से विद्युत चालित चॉक, बी-बॉक्स व एडवांसड लेदर टूल किट वितरण समारोह हुआ। समारोह की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। बिरला ने कहा कि लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से गांवों में स्वरोजगार के अवसर पैदाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार करें। भारत ही नहीं पूरा विश्व राष्ट्रपिता की श्रद्धा, विचारों, आदर्शों का समर्थन करता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए खेती के साथ बहुआयामी कार्य करने होंगे। श्वेत क्रांति व नील क्रांति (white revolution in india) ( indigo revolution in india) के बाद भारत में शहद क्रांति शुरू की जा रही है। ( honey revolution in India ) इसका व्यापक रूप आपको अगले 2 से 3 साल में देखने को मिलेगा। जल्द ही शहद चीनी का विकल्प शहद बनेगा। बिरला ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए जनआंदोलन चलाएं। बिरला ने मधुमक्खी पालक ( Beekeeping in india ) सानों को 500 बी बॉक्स, कुंभकार सशक्तिकरण के तहत 500 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील तथा 200 एडवांस्ड लेदर टूल किट वितरित किए।

रो पड़ी वीरांगना

कवि लोकेश मृदुल ने वीर सैनिकों पर कविता पढ़ी तो मंच पर बैठी वीरांगना मधुबाला मीणा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। विधायक चन्द्रकांता मेघवाल ने वीरांगना को सहज करने का प्रयास किया।