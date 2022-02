indian railway: एलएचबी कोचों के साथ दौड़ेगी नई सुपरफस्ट ट्रेन

कोटा मंडल के नवीन सोगरिया स्टेशन से नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की सेवा 14 फरवरी से शुरू होगी। इसमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनामी कोच भी रहेगा।

कोटा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से रेल यात्रियों को सोगरिया से नई दिल्ली के बीच एक नई सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात सोमवार से मिलने जा रही है। नई ट्रेन की उद्घाटन सेवा का आगाज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन ट्रेन संख्या 02451 सोगरिया रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन की नियमित सेवा 15 फरवरी से दोनों दिशाओं में शुरू हो जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि नियमित सेवा के अंतर्गत गाड़ी संख्या 20452 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 7.10 बजे, रवाना होगी और दोपहर 1.25 बजे कोटा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 20451 सोगरिया रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन शाम 4.20 बजे रवाना होकर रात 10.35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। मार्ग में इस रेलगाड़ी के दोनों दिशाओं में भरतपुर, श्रीमहावीरजी, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर तथा लाखेरी रेलवे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। यह रेलगाड़ी एलएचबी रैक से चलेगी। जिसमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 1 कोच, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 1 कोच, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 4 कोच, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनामी का 1 कोच, शयनयान श्रेणी के 8 कोच, सामान्य श्रेणी के 5 कोच होंगे। इस ट्रेन से दिल्ली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुरसिटी जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस टे्रन का ठहराव बयाना और मथुरा स्टेशन पर नहीं होगा। कोटा से मथुरा जाने वाले यात्रियों की संख्या भी काफी अधिक रहती है। कोटा से दिल्ली के लिए यह ट्रेन यात्रियों के लिए बेहद सुगम रहेगी। कोटा मंडल के नवीन सोगरिया स्टेशन से नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की सेवा 14 फरवरी से शुरू होगी। इसमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनामी कोच भी रहेगा।

