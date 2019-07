सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ नीट के जरिए मिलेगा मेडिकल में दाखिला, अन्य प्रवेश परीक्षाएं होंगी खत्म

मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश चाह रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब देश भर के अलग - अलग मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (NEET) होगी। इसके अलावा अन्य सभी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को खत्म किया जाएगा। यानी, अब देश के किसी भी केंद्रीय या राज्य स्तर के मेडिकल कॉलेजों में यूजी कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए अभ्यर्थियों को नीट क्वालिफाई करना होगा। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

आईआईटी-एनआईटी काउंसलिंग: सातवें एवं

अंतिम राउण्ड का सीट आवंटन

Union Minister Prakash Javadekar: Today Cabinet meeting was held under the chairmanship of PM Narendra Modi & a meeting of Cabinet Committee on Economic Affairs was also held. Several important decisions have been taken. pic.twitter.com/hwrrL3uAMm