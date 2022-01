दो मेमू ट्रेन की समय सारणी में आंशिक बदलाव

कोटा से नागदा मेमू ट्रेन अब सुबह 7.30 के स्थान पर 7 बजे रवाना होगी और नागदा 11.5 बजे पहुंचेगी। इसी तरह कोटा से झालावाड़ सिटी जाने वाली मेमू ट्रेन सुबह 6.50 बजे के स्थान पर कोटा से अब 6.45 बजे प्रस्थान करेगी।

कोटा. कोटा-नागदा-कोटा और कोटा-झालावाड़ सिटी-कोटा मेमू की नियमित सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा से नागदा और कोटा से झालावाड़ सिटी जाने वाली दो नई मेमू ट्रेन की समय सारणी में आंशिक बदलाव करने का निर्णय लिया है। कोटा से नागदा मेमू ट्रेन अब सुबह 7.30 के स्थान पर 7 बजे रवाना होगी और नागदा 11.5 बजे पहुंचेगी। इसी तरह कोटा से झालावाड़ सिटी जाने वाली मेमू ट्रेन सुबह 6.50 बजे के स्थान पर कोटा से अब 6.45 बजे प्रस्थान करेगी। यह बदलाव आगामी 10 जनवरी से प्रभावी होगा। झालावाड़सिटी से कोटा की तरफ आने वाली मेमू ट्रेन की समय सारणी यथावत रहेगी। इसी तरह वापसी में नागदा-कोटा मेमू ट्रेन की समय सारणी यथावत रहेगी।

Memu will run between Bina and Katni from today