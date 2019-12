राजस्थान तक पहुंची NRC की आंच: बूंदी की सड़कों पर उतरा जनसैलाब, आक्रोश रैली निकाल किया CAA कानून का विरोध

कोटा. देशभर में नागरिक संशोधन कानून व एनआरसी ( NRC And CAA Law ) के विरोध में चल रहे आंदोलन की आंच हाड़ौती तक पहुंच गई है। ( protest against NRC-CAA Law in India ) बूंदी जिले में शनिवार सुबह पॉपुलर फं्रट ऑफ इंडिया ( Popular Front of India ) के आह्वान पर मुस्लिम समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। करीब 3 किमी लंबी रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। लोगों को हुजूम सड़कों पर आता देख पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा।

युवा हाथों में नारे लिखित बैनर लिए सड़कों पर उतर आए। इससे पहले रैली सुबह 10.30 बजे बायपास रोड स्थित मदीना मस्जिद से शुरू हुई जो प्रमुख मार्गों से होते हुई जिला कलक्टे्रट पहुंची। जहां रैली सभा में तब्दील हो गई। फं्रट के जिलाध्यक्ष अनिस अंसारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून देश की आत्मा और संविधान के खिलाफ है।

सीएए लोगों पर जबरन थोपा गया कानून है। नागरिकता संशोधन एक्ट काला कानून है। उक्त कानून को जल्द वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक सीएए को वापस नहीं लिया जायेगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेेंगे। देशभर में इस कानून का विरोध हो रहा है इसके बावजूद केंद्र सरकार लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं कर रही। विरोध के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।