नए मेडिकल कॉलेज खोलने में राजस्थान ऐसे निकला आगे

कोटा. केन्द्र सरकार ने तीसरे चरण में देश के पिछड़े जिलों में 'पहले आओ पहले पाओÓ के आधार पर 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में तत्परता दिखाते हुए जल्द प्रस्ताव भेजे। जिसके चलते राजस्थान को सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेज मिल सके। ( Rajasthan Got 15 Medical Colleges Out of 75) यह जानकारी 26 अगस्त 2020 को डिजिटल प्लेटफार्म पर हुए कार्यक्रम में (Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने खुद दी। उन्होंने राजस्थान में नई चिकित्सा सेवाओं के लोकार्पण समारोह में भाग लेते हुए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की भी प्रशंसा की।यह भी कहा, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में राजस्थान से भी सहयोग अपेक्षित है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए बीते पिछले वर्षों में देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से आग्रह किया कि वे जालौर तथा प्रतापगढ़ में विषम परिस्थितियों को देखते हुए तथा राजसमन्द में निजी मेडिकल कॉलेज के नियम में शिथिलता प्रदान कर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दें।