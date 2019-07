राजस्थान पुलिस ने किया स्मैकचियों को ट्रोल, आपके सामान के लिए जल्द संपर्क करें, हमारे खर्च पर करेंगे खातिरदारी

कोटा. प्रदेश की पुलिस इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल से लोगों को सूचनाएं और सतर्क रहने का संदेश तो दे रही है। खास बात यह है कि इसके लिए पुलिस सोशल ट्रेंड्स के मुताबिक मीम्स और जोक बना रही है। ताजा मामला 16 जुलाई का है। ट्वीटर पर राजस्थान पुलिस के आधिकारिक हैंडल पर स्मैक तस्करों के लिए संदेश लिखा है कि जिस किसी की स्मैक गुम हो गई हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे लेने के लिए हमसे संपर्क करिए, हमारे खर्च पर आपके रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले भी पुलिस विभाग यातायात से जुड़े नियमों के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के कदम उठा चुका है।

Oops! Did anyone lost their #Smack?



If yes, we have them! If you want them back contact us ASAP! Or else it'll be lost forever.



We promise free stay & food at our expense!



So hurry!@narcoticsbureau pic.twitter.com/GeeLvnxic0