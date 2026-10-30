Rajasthan: चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, महिला यात्री ने दिया शिशु को जन्म, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 28 वर्षीय निशा देवी अपने पति रतन साहनी के साथ सूरत से मथुरा जा रही थीं। दोनों का आरक्षण ट्रेन संख्या 12903 गोल्डन टेंपल मेल के कोच बी-5 की सीट नंबर 31 पर था। यात्रा के दौरान नागदा और शामगढ़ के बीच निशा को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति को देखते हुए आसपास बैठे यात्रियों ने ड्यूटी पर तैनात टीटीई केके मीना और बलराम मीना को इसकी जानकारी दी। दोनों टीटीई ने बिना देर किए रेलवे के संबंधित अधिकारियों को सूचना दी और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था शुरू कराई। इसी बीच महिला ने ट्रेन में ही शिशु को जन्म दिया। सूचना के आधार पर कोटा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम को पहले से तैयार रखा गया था।