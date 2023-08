Submitted by:

kota. राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर राउमावि देवली अरब में आमसभा हुई। तृतीय श्रेणीशिक्षकों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया । वक्ता ने चेताया कि सरकार शिक्षकों के तबादले करें, नहीं तो आंदोलन करेंगे।

Third Grade Teachers Protesr For Transfer In Kota. राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर राउमावि देवली अरब में आमसभा हुई। तृतीय श्रेणीशिक्षकों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया । वक्ता ने चेताया कि सरकार शिक्षकों के तबादले करें, नहीं तो आंदोलन करेंगे। जिला मंत्री महेंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने चार दौर की वार्ता में बनी सहमति के अनुसार मांगों को पूर्ण नहीं करके वादा खिलाफी की है।