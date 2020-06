कोटा में आई खुशियां, गदगद हुए मुख्यमंत्री, प्रदेशवासियों को बधाई

कोटा. कोरोनाकाल (corona) में छाई निराशा के बीच कोटा के लिए मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आया है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (Mukundra tiger reserve) में बाघिन एमटी-2 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। रिजर्व के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। शावकों की तस्वीरें भी सामने आई है, दोनों ही शावक स्वस्थ नजर आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

कोटा समेत पूरे प्रदेश के पर्यटन के लिहाज से ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। सीएम ने लिखा की 2 जून को अच्छी खबर मिली है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की शिफ्टिंग के बाद एमटी 2 ने शावकों को जन्म दिया है। इनका आना हमारे लिए उत्साह जैसा है। हमें सभी को मिलकर बाघों का और वन्यजीवों का संरक्षण करना है।

Good news received again on 2nd June 2020 about 2 tiger cubs of MT 2 tigress after 2 years of Tiger Reintroduction in Mukundara Tiger Reserve.

Feel ecstatic about the new arrivals.

Let us save wildlife and their habitat.#Rajasthan pic.twitter.com/84KTYe0Kh2